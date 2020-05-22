Томские ученые сняли фильм о быстро меняющейся российской Арктике

22 Май 2020 2020-05-22T12:01:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Томские ученые из лаборатории «БиоГеоКлим» ТГУ создали фильм о том, как меняются ландшафты российской Арктики. Основная причина этих процессов – потепление, которое началось в 80-е годы прошлого века и стремительно нарастает в наши дни.

По мнению ученых, трансформация ландшафтов уже в ближайшее время будет оказывать все большее влияние на жизнь коренных народов и на освоение природных ресурсов Арктики.

– В рамках проекта, поддержанного РНФ, мы изучаем феномен высокой продуктивности растительности в условиях Субарктики. Полученные данные станут основой для создания технологий природообустройства в Арктической зоне РФ, – говорит старший научный сотрудник лаборатории «БиоГеоКлим» Сергей Лойко. – Фильм «Динамика ландшафтов типичной тундры Ямала» был смонтирован из материалов съемок, проведенных в ходе летней экспедиции 2019 года и разновременных космоснимков из открытых источников.

Ландшафты севера меняются крайне быстро, не случайно говорят, что именно эта территория служит индикатором трансформаций, происходящих на планете. Одним из наглядных примеров этого является быстрое разрушение берега в районе Обской губы. Здесь выходят на поверхность многочисленные жильные и пластовые льды, которые стремительно тают, что сильно ускоряет процесс абразии (разрушения берега). За последние 13 лет береговая линия местами отодвинулась вглубь почти на 60 метров.

Другим, еще более заметным феноменом меняющейся Арктики ученые называют хасыреи – бывшие озера, опустевшие из-за таяния вечной мерзлоты и термоэрозии берегов. Хасыреи становятся зелеными оазисами посреди тундры и в перспективе могут способствовать развитию сельского хозяйства в условиях Крайнего Севера.

ИСТОЧНИК KP.RU