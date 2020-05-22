В Томской области скончался пятый человек с COVID-19
Сегодня,22 мая, региональный оперштаб сообщил о смерти еще одного жителя Томской области, имевшего подтвержденный диагноз заболевания коронавирусной инфекцией.Это пятая смерть на территории региона с начала пандемии.
- Пациент проходил лечение в медико-санитарной части № 2 с диагнозом внебольничная пневмония и положительными тестами на коронавирус. Входил в группу риска – был старше 80 лет и имел хронические болезни сердечно-сосудистой системы и почек - рассказал заместитель руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев.
На 22 мая в Томской области зарегистрировано 450 случаев заболевания коронавирусом: 307 на лечении, 138 выздоровели, пятеро умерли.
ИСТОЧНИК KP.RU