2020-05-22T10:14:18+03:00
Происшествия

22-летний водитель Mercedes сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Томске

ГИБДД просит откликнуться очевидцев происшествия
Алиса Селезнева
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ДТП произошло во время сильного дождя.ДТП произошло во время сильного дождя.Фото: из открытых источников
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ДТП произошло в среду вечером, около 21 часа 30 минут на улице Лазарева, 1.

-Автомобилем Mercedes-Benz, под управлением 22-летнего водителя, был совершен наезд на пешехода. По предварительной информации, 60-летняя женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. –говорится в сообщении УМВД по Томской области.

В результате наезда автомобиля пожилая женщина с травмами была доставлена в медицинское учреждение.

Полиция просит откликнуться очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия по адресу: г. Томск, ул. Герцена, 72/1, кабинет 318, либо по телефонам 8 (3822) 271-552, 664-422( дежурная часть ГИБДД)

ИСТОЧНИК KP.RU

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