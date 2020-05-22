22-летний водитель Mercedes сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Томске

22 Май 2020 2020-05-22T10:14:18+03:00

ДТП произошло во время сильного дождя. Фото: из открытых источников

Изменить размер текста: A A

ДТП произошло в среду вечером, около 21 часа 30 минут на улице Лазарева, 1.

-Автомобилем Mercedes-Benz, под управлением 22-летнего водителя, был совершен наезд на пешехода. По предварительной информации, 60-летняя женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. –говорится в сообщении УМВД по Томской области.

В результате наезда автомобиля пожилая женщина с травмами была доставлена в медицинское учреждение.

Полиция просит откликнуться очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия по адресу: г. Томск, ул. Герцена, 72/1, кабинет 318, либо по телефонам 8 (3822) 271-552, 664-422( дежурная часть ГИБДД)

ИСТОЧНИК KP.RU