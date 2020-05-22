Губернатор Томской области попросил таксистов работать в масках и напоминать о них пассажирам

22 Май 2020 2020-05-22T09:51:52+03:00

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С 18 мая в Томской области введен обязательными масочный режим и правила социальной дистанции. Губернатор Сергей Жвачкин сегодня поблагодарил жителей городов и районов региона за соблюдение данных мер противодействия коронавирусу.

- С понедельника мы ввели обязательный масочный режим в общественном транспорте, в торговых центрах, в закрытых многолюдных общественных местах – таких, как МФЦ, банк или почта. Подавляющее большинство жителей городов и районов режим соблюдают, и я хочу сказать им большое спасибо за понимание, заботу о своем здоровье и здоровье окружающих. Не только от работы медиков, но и от нашей сознательности сегодня зависит, как быстро мы вернемся к привычной жизни и откроем ранее закрытые предприятия и целые отрасли. Рассчитываю, что сможем сделать это совсем скоро. – говорится в обращении губернатора, опубликованном на сайте «Белого дома».

Глава региона также напомнил томичам, что вместо перчаток, они могут пользоваться дезинфицирующими средствами для рук.

- Рад, что на мою просьбу обеспечить покупателей бесплатными дезинфицирующими средствами откликнулись все крупнейшие торговые сети. Обращаюсь с такой же просьбой к водителям такси. Давайте и сами соблюдать масочный режим, и напоминать о нем пассажирам, чтобы минимизировать любые риски распространения инфекции. Многоразовые маски есть сегодня везде, ими нужно пользоваться до тех пор, пока эпидситуация окончательно не наладится. – призвал Сергей Жвачкин.

Напомним, в рамках обязательного масочного режима, ,« жители Томской области обязаны использовать в местах массового пребывания людей в закрытых помещениях и общественном транспорте средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки), кожные антисептики или дезинфицирующие салфетки для обработки рук».

Нарушителям грозит административное наказание по статье 20.6.1 КоАП РФ, санкции которой предусматривают штрафы для граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; для юрлиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU