2020-05-22T08:50:25+03:00
Недвижимость

Томичей предупреждают о временном закрытии маршрутов трамвая N3 и N5

С 1 июня по 31 июля на путях будут проводиться ремонтные работы
Алиса Селезнева
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Два месяца томичам придется жить без "тройки"Два месяца томичам придется жить без "тройки"Фото: из открытых источников
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В связи с ремонтом трамвайных путей в период с 1 июня до 31 июля на участке ул. Лебедева от ул. Киевской до пр. Комсомольского будет закрыто движение трамваев маршрутов № 3 «Восточная – пл. Батенькова» и 5 «пл. Южная – пл. Батенькова». – сообщила в четверг пресс-служба мэрии.

- Часть высвободившихся вагонов направят для работы по трамвайным маршрутам №№ 1 «Восточная - Черемошники», 2 «пл. Батенькова - пл. Южная», 4 «Восточная – пл. Южная». Они будут курсировать с интервалом в «часы пик» в будни - от 6 до 9 минут, в выходные – от 8 до 11 минут. – уточняется в сообщении.

Также сотрудники департамента городского хозяйства провели работу с перевозчиками автобусов №№ 11, 13/14 и 36/37, маршруты которых проходят вблизи закрываемых участков. Перевозчики обязались строго соблюдать интервал движения и добавить дополнительные единицы автобусов на данных маршрутах на время ремонта.

- Мы обращаемся к томичам с просьбой отнестись с пониманием к временным неудобствам. Предстоящий ремонт позволит обеспечить безаварийную работу общественного транспорта в будущем, - подчеркнул заместитель мэра ,начальник департамента городского хозяйства Владимир Брюханцев.

Всего на ремонт трамвайных путей в Томске в текущем году поступит порядка 30 млн рублей – из бюджета города и муниципального предприятия. Ремонтным бригадам предстоит привести в нормативное состояние 1194 м одиночного пути и переезды на пересечениях ул. Лебедева и Киевской, построенные почти полвека назад, в 1967 году. Во время работы будут заменены рельсы, шпалы, балласт из песчано-гравийной смеси.

Замечания и предложения по работе трамваев томичи могут оставить по тел. 999-615 (отдел эксплуатации ТТУ), 282-906 (отдел оперативного управления, учета и контроля ЦОиКП).

ИСТОЧНИК KP.RU

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