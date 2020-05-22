2020-05-22T08:36:26+03:00
Недвижимость

Современный спорткомплекс появится в томском райцентре

Завершение строительства запланировано на осень 2020 года
Алиса Селезнева
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фото:администрация Шегарского районафото:администрация Шегарского районаФото: из открытых источников
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В селе Мельниково Шегарского района продолжается строительство двухэтажного физкультурно-спортивного комплекса общей площадью около 2 тыс. кв. м. Он разместится на месте старой нефункционирующей хоккейной коробки местного стадиона "Кедр". Стоимость объекта составит 106 млн рублей, выделенных в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» -сообщает пресс-служба областной администрации

- К сегодняшнему дню строители уже произвели выемку грунта, забили свайное поле, залили фундамент и доставили из Екатеринбурга металлические конструкции — колонны и пролеты. Параллельно подрядчик — компания «Стройдоммонтаж-М» — проводит наружные коммуникации: водопровод, канализацию и линии электропередач. В ближайшее время начнется монтаж остова здания.- уточняется в сообщении.

На первом этаже нового физкультурно-спортивного комплекса будет располагаться большой зал (36 х 21 м) для групповых игр с мячом, с трибунами для зрителей. На втором этаже — методические кабинеты и борцовский зал. Планируется, что одновременно в спорткомплексе смогут заниматься 100 человек.

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фото: администрация Шегарского района Фото: из открытых источников

фото: администрация Шегарского районаФото: из открытых источников

Плановый срок окончания работ по строительству спорткомплекса - ноябрь 2020 года. Напомним, всего в 2020 году на реализацию государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» Томская область направит 747,25 млн рублей. В рамках госпрограммы будет реализован 31 проект по строительству и реконструкции социально-инженерных объектов в 11 муниципалитетах региона

ИСТОЧНИК KP.RU

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