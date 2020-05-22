2020-05-22T08:11:58+03:00
Общество

Еще один круглосуточный пункт серопрофилактики для взрослых начал работу в Томске

Он стал третьим по счету в областном центре
Алиса Селезнева
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Активность клещей в этом сезоне бьет рекорды.Активность клещей в этом сезоне бьет рекорды.Фото: из открытых источников
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В томской поликлинике № 4 (ул. Интернационалистов, 2а) 21 мая начал прием пациентов дополнительный пункт серопрофилактики для взрослых. Решение об его открытии вызвано рекордной активностью клещей в этом сезоне из-за теплой погоды. По данным Роспотребнадзора, в 2020 году она в 2,5 раза выше обычных показателей.

Поликлиника стала третьим медучреждением областного центра, где принимают с укусами клеща.

-Обращаться с укусом клеща нужно сразу же, чтобы определить, является ли насекомое переносчиком вируса клещевого энцефалита, напомнила иcполняющая обязанности главного врача поликлиники № 4 Наталья Красницкая. — При положительном результате пациенту введут иммуноглобулин.

В связи с ростом активности клещей специалисты рекомендуют жителям области тщательно соблюдать меры предосторожности при выезде на природу и работе на садово-дачных участках: одеваться так, чтобы исключить проникновение насекомых на кожу; верхнюю одежду обрабатывать специальными препаратами, каждые 15-20 минут осматриваться.

Напомним, в Томске в настоящее время работают следующие пункты серопрофилактики: в поликлинике № 3 (ул. Профсоюзная, 16, тел: 8-906-955-41-16), в поликлинике № 4 (ул. Интернационалистов, 2а, тел: 62-51-60), а также три кабинета в межвузовской поликлинике (ул. Киевская, 74, тел: 55-71-37).

Детей, пострадавших от укусов клещей, принимают в детской больнице № 1 (Московский тракт, 4, тел: 52-72-23). Жители районов Томской области с присасыванием клещей могут круглосуточно обращаться в приемные покои районных больниц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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