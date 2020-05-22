2020-05-22T08:18:03+03:00
Общество

За стихийные свалки томичам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей

В Томске и Томском районе в 2020 году уже выявлено 86 свалок
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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За такую свалку можно получить немалый штраф, если вы юридическое лицо.За такую свалку можно получить немалый штраф, если вы юридическое лицо.Фото: Из открытых источников
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В 2020 году на территории Томска и Томского района выявлено 86 несанкционированных свалок. Работы по их выявлению проводятся администрациями районов при участии регионального оператора в рамках нацпроекта «Экология» и муниципального проекта «Чистая страна» - сообщает пресс-служба городской администрации.

Также организован онлайн - сервис «Экологический контроль», с помощью которого неравнодушне томичи могут передать информацию о незаконных местах складирования ТБО.

Работа по ликвидации незаконных свалок проводится региональным оператором. Так, в Советском районе с начала года были убраны 4 свалки общим объемом более 500 кубометров. В 2019 году всего в Томске ликвидированы 42 несанкционированных свалки.

Напомним, что за незаконное складирование мусора на основании ст.8.10 «Нарушение правил благоустройства территории» закона Томской области №130-ОЗ, нарушители получают предупреждение и привлекаются к административному наказанию в виде штрафа (для физлиц это 3-5 тыс. рублей, для должностных лиц 10-25 тыс. рублей, для юридических лиц 50-100 тыс. рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU

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