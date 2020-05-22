В Томской области продолжается сев зерновых и овощей

22 Май 2020 2020-05-22T07:39:06+03:00

На полях Томской области началась высадка ранней капусты. Фото: Из открытых источников

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На 22 мая сельхозпредприятия и фермеры высадили капусту ранних сортов на площади 8 гектаров. План по севу моркови аграрии выполнили на 100,7 %, свеклы на 45 %, картофеля — на 37,7 %.

- Зерновыми культурами в регионе засеяно 85 % от планируемых площадей. На финишной прямой сев хлебов в Первомайском и Томском районах, где план выполнен на 93 и 90 %, - комментируют в пресс-службе обладминистрации. - В Зырянском районе зерновыми засеяно 89,6 % площадей, в Кривошеинском — 88,6 %, в Асиновском — 87,4 %.

Наращивают темпы и аграрии северных территорий: чаинцы план по яровому севу выполнили на 57,8 %, бакчарцы — на 45,6 %.

Добавляется, что хозяйства продолжают сев многолетних трав (засеяно 3158 га) и рапса (17,9 тыс. га), внесение минеральных и органических удобрений, подкормку озимых культур.

ИСТОЧНИК KP.RU