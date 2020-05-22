35 жилых домов отремонтируют в Октябрьском районе Томска в этом году

22 Май 2020 2020-05-22T07:10:37+03:00

Ремонт и замену кровли и лифтов в Томске ведут за счет средств фонда капитального ремонта. Фото: Из открытых источников

В них приведут в порядок кровли, коммуникации, заменят лифты

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В 2020 году программу проведения планового капремонта в Октябрьском районе включены 35 жилых домов от 3 до 10 этажей.В большинстве жилых зданий планируется выполнить восстановление кровли и замену лифтов, - сообщает пресс-служба мэрии.

Помимо кровли и лифтовых кабин, в пятиэтажном доме по ул. Мичурина, 14 в этом году проведут замену электропроводки, системы отопления, горячего и холодного водоснабжения В пятиэтажке по ул. Мичурина, 79 до конца года запланирован капремонт системы газоснабжения.

Уточняется, что с начала года в Октябрьском районе заменены лифтовые кабины в домах по пер. Карскому, 13 (2 лифта), ул. Больничной, 4/1 (4 лифта), Водопроводной, 11 (2 лифта), И. Черных, 24 (3 лифта), Иртышской, 21 (2 лифта), Междугородней, 20 (4 лифта). В девятиэтажном доме по Иркутскому тракту, 212 работы по замене 5 лифтов уже выполнены на 70%, до конца года заменят лифт в девятиэтажке по ул. Ивана Черных, 20.

Кроме того, запланирован капитальный ремонт фасадов трехэтажек в Северном городке. Все работы будут проведены из средств фонда капитального ремонта.

В общей сложности, в 2020 году в областной столице планируется отремонтировать 90 домов.На проведение работ из бюджета будет направлено 338,4 млн рублей

ИСТОЧНИК KP.RU