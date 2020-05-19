Томский политех вошел в топ-10 по привлечению иностранных ученых
Аналитическое исследование «Взаимодействие российских научных организаций и образовательных учреждений высшего образования с иностранными учеными» выпустил Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП).
Томский политехнический университет вошел в число лидеров по привлечению иностранных ученых.
Мониторинг охватил 864 научных организации и вуза, из них чуть менее половины (441) взаимодействовали с иностранными учеными. Всего Россию в 2018 году посетили 9 007 ученых из 115 стран.
Томский политехнический университет посетили 125 иностранных ученых – это 9-е место среди научных организаций и вузов России.
По количеству зарубежных ученых, привлеченных в области инженерных наук и технологий (59), ТПУ занял 2-место, в области естественных наук (59) – 8-ю позицию.
По географии зарубежных партнеров Томский политех занял 2-е место среди российских научных организаций и вузов: за год в ТПУ приезжали ученые из 36 стран.
ИСТОЧНИК KP.RU