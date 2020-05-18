2020-05-18T13:12:44+03:00
Умный город

Томские инженеры разработали аналог УЗИ для металлических деталей

Сотрудники Томского политеха создали контактный способ роботизированного контроля
ИГОРЬ ТЮРИН
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Талантливые инженеры умного городаТалантливые инженеры умного городаФото: из открытых источников
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Инженеры Томского политехнического университета запатентовали методику автоматизированного неразрушающего контроля качества крупногабаритных деталей с помощью ультразвука. Ее главная особенность в том, что в процессе контроля не нужно погружать деталь в ванну с жидкостью, как при традиционных методиках. Это делает всю процедуру контроля значительно проще и дешевле.

Как отмечают разработчики, традиционно в промышленности при использовании роботизированного ультразвукового контроля деталей распространены два подхода – полная иммерсия, когда деталь погружается в воду или иную иммерсионную жидкость, и локальная иммерсия через создание муфты с жидкостью либо через струю воды под напором. Ультразвук в воздухе практически мгновенно гаснет, поэтому для ввода ультразвуковых волн в объект нужна жидкость.

В Инженерной школе неразрушающего контроля и безопасности ТПУ предложили применить альтернативный подход – контактный способ роботизированного контроля. Политехники разработали одноканальный ультразвуковой дефектоскоп. Он позволяет использовать незначительное количество жидкости, которая может быть оперативно удалена с детали. За счет этого реализуется роботизированная ультразвуковая томография крупногабаритных промышленных объектов. Ее можно использовать для изделий из водонаполняемых композитов, к которым неприменимы традиционные иммерсионные методы контроля.

Инженеры лаборатории спроектировали корпус со встроенными каналами подачи и сбора жидкости. Реализовать подобную конструкцию позволили аддитивные технологии. Параллельно с этим были проведены исследования и выбран материал, обеспечивающий сглаживание неровностей поверхности контролируемого изделия и ввод акустических волн без их ослабления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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