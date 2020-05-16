2020-05-16T05:59:09+03:00
Общество

Новый круглосуточный пункт серопрофилактики открылся в Томске

Он расположен в поликлинике №3 на улице Профсоюзной
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Количество клещей в Томской области возросло по сравнению с 2019 годом.Количество клещей в Томской области возросло по сравнению с 2019 годом.Фото: Из открытых источников
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Нынешней весной в связи с установлением сухой теплой погоды рано проявилась активность клещей. С начала эпидсезона, по информации регионального Роспотребнадзора, в медицинские организации Томской области обратилось 5002 человека, в том числе 1345 детей. В 2019 году на этот период было зафиксировано 2198 обращений, из них 545 детей. В связи с рекордным количеством пострадавших было принято решение об открытии в Томске дополнительного пункта серопрофилактики. Он расположен в поликлинике №3 на ул. Профсоюзной, 16. С 15 мая здесь ведется круглосуточный прием пациентов.

Ранее, с 15 апреля, в областном центре заработали два круглосуточных пункта серопрофилактики: для взрослых – в межвузовской поликлинике (Киевская, 74), для детей – в детской больнице №1 (Московский тракт, 4). Во всех районах Томской области круглосуточные пункты серопрофилактики организованы при приемных покоях больничных стационаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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