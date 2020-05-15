2020-05-15T10:17:02+03:00
Общество

Единое окно доступа откроют для читателей библиотеки всех вузов Томска

Новая система будет искать литературу сразу в 6 книгохранилищах
Алиса Селезнева
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Томским студентам станут доступны более 9 млн печатных документов, включая редкие книги.Томским студентам станут доступны более 9 млн печатных документов, включая редкие книги.Фото: из открытых источников
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Библиотеки томских университетов создадут единое окно доступа для читателей – система будет искать литературу по запросам студентов и сотрудников сразу в библиотеках ТГУ, ТПУ, ТУСУР, ТГПУ, ТГАСУ и СибГМУ.

Таким образом, читателям станут доступны более 9 млн печатных документов, и впоследствии они получает единый читательский билет. Это первый шаг в реализации проекта «Общая инфраструктура» под эгидой Большого университета.

-Единое окно доступа поможет молодым учёным в поиске научной и образовательной литературы. Сейчас для получения нужного источника приходится поочередно проверять сайты томских библиотек. Единый поисковик будет сразу выдавать результат, указывать библиотеку и наличие необходимого учебника, монографии или статьи. – сообщает пресс-служба ТГУ.

Поисковая система начнет функционировать в 2021 году. Академические институты также планируют присоединиться к данному проекту.

Кроме того, в 2020 году будет упрощена запись в вузовские библиотеки, и студенты смогут брать литературу на дом из любой библиотеки – участницы проекта.

Итогом работы станет создание общевузовской электронной библиотеки – одного из направлений проекта «Общая инфраструктура» в рамках Большого университета. Этот блок также включает внедрение единой системы идентификации студентов и сотрудников на территориях кампусов, общее пользования социальными, культурными и спортивными объектами.

– Нам необходимо выработать общие принципы, чтобы любой томский университет мог воспользоваться инфраструктурой другого университета. Например, это общее использование спортивных сооружений или возможность записываться в секции любых университетов. С одной стороны, это обмен возможностями, и каждый из участников является гарантом оказанной услуги. С другой – это конкурентное преимущество с точки зрения набора абитуриентов, – отметил ректор ТГУ, председатель Совета Томского консорциума Эдуард Галажинский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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