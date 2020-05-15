ТГАСУ будет готовить кадры для «Томскводоканала» по программе Института Делфта

15 Май 2020 2020-05-15T06:10:54+03:00

В современном Томске тысячи людей и сейчас живут без централизованной канализации Фото: из открытых источников

Глобальная высшая школа в области санитарии теперь доступна и в России

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Глобальная высшая школа в области санитарии (Global Sanitation Graduate School), созданная международной группой из Института Делфта по образованию в области водных ресурсов (Нидерланды) и действующая в 20 странах, теперь будет доступна и в России. Инициатором запуска международных образовательных программ выступил Томский государственный архитектурно-строительный университет.

– В рамках нашего сотрудничества с Институтом Делфта мы намерены реализовать образовательные программы для обучающихся из России, – пояснил ректор ТГАСУ Виктор Власов. – Нашим партнером является ООО «Томскводоканал»: совместно с предприятием мы будем готовить специалистов, способных влиять на изменения в вопросах обращения с жидкими бытовыми отходами.

В мире 4,2 млрд человек живут в условиях отсутствия безопасной санитарии. Более 80% сточных вод, образуемых в результате деятельности человека, сбрасываются в реки или моря без какой-либо очистки. В эпоху цифровизации Россия занимает первое место среди развитых стран по доле населения без доступа к услугам канализации. 30 млн жителей используют выгребные ямы. (Весной 2020 года «Новая газета» обратила внимание на эту проблему в спецпроекте «По уши»).

Напомним,Глобальная высшая школа в области санитарии создана под руководством ведущего ученого Дамира Брджановича в ответ на критическую нехватку специалистов по всему миру для достижения Целей устойчивого развития ООН в области обеспечения воды и санитарии. В процесс создания образовательных программ привлечены ведущие эксперты из разных стран при поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс.

ИСТОЧНИК KP.RU