Почти три тысячи томских школьников стали участниками олимпиады НТИ

13 Май 2020 2020-05-13T08:40:44+03:00

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Участие в Олимпиаде кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) в 2019-2020 учебном году приняли 2 705 школьников из Томской области — это в семь раз больше, чем в олимпиаде предыдущего цикла. Победители и призеры олимпиады получили право поступать в вузы без экзаменов или дополнительные баллы при поступлении.

- Олимпиада прошла в режиме онлайн по 28 профилям, направленным на работу с информацией, стратегией, техникой, производством, обществом и окружающей средой. В Томской области на участие в ней зарегистрировались 2 366 — учащихся 8-11 классов и 339 — учеников 5-7 классов. Победителями и призерами стали 10 школьников из 8-11 классов и трое учащихся 5-7 классов, которые в общей сложности принесли региону 18 призовых мест (в 2019 году их было всего два). – сообщает пресс-служба областной администрации.

Также 70 ребят из школ Томска, Северска, Колпашева, Стрежевого, Молчанова и Кисловки стали финалистами Олимпиады НТИ, считающейся одной из самых сложных по уровню заданий.

ИСТОЧНИК KP.RU