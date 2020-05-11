2020-05-11T12:13:31+03:00
Коронавирус Covid-19

В Томской области от COVID-19 скончался четвертый человек

Умершему жителю региона было всего 55 лет
Алиса Селезнева
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Новая коронавирусная инфекция унесла жизни уже четырех томичей.Новая коронавирусная инфекция унесла жизни уже четырех томичей.Фото: из открытых источников
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В понедельник, 11 мая, региональный оперштаб сообщил о четвертом случае смерти пациента с COVID-19 в Томской области.

- Умершему было 55 лет. На фоне заражения коронавирусной инфекцией у него развилась двусторонняя пневмония. Болезнь протекала в тяжелой форме, пациент входил в группу риска по хроническим тяжелым заболеваниям сердечно-сосудистой и эндокринной системы.- прокомментировал Иван Деев, заместитель руководителя оперштаба, вице-губернатор по социальной политике.

Ранее сообщалось, что 11 мая в Томской области выявлено 69 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 59 из них у томичей- вахтовиков, вернувшихся из Якутии. Всего в регионе, начиная с марта, зафиксировано 279 случаев заражения, 63 человека выздоровели, четверо умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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