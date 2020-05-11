Губернатор Сергей Жвачкин: "У 59-ти томичей, вернувшихся из Якутии, обнаружен коронавирус"

11 Май 2020 2020-05-11T09:52:38+03:00

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Сегодня, 11 мая, губернатор Томской области обратился к жителям региона, подведя итоги завершающейся череды праздничных дней.

-Майские праздники показали, что подавляющее большинство жителей соблюдают режим самоизоляции, который мы начинаем в регионе смягчать. За прошедшие праздничные дни не выявлено случаев заражения на улице и в общественных местах.Однако есть и те, кто не соблюдает противоэпидемический режим.Так, трое жителей Асиновского и Тегульдетского районов, в нарушение действующих ограничений, съездили на временные строительные работы в Новосибирскую область и вернулись оттуда больные коронавирусом. Поэтому ещё раз обращаюсь ко всем жителям области: дорогие друзья, воздержитесь сами и постарайтесь удержать от необдуманных поступков тех, кто рядом - отметил губернатор.

Он подчеркнул, что сегодня в Томской области максимально ослаблен режим самоизоляции. В отличие от ряда соседних регионов, томичи могут свободно передвигаться в пределах области, гулять и заниматься спортом на свежем воздухе, ходить на работу и зарабатывать деньги.Взамен от них требуется лишь соблюдать простые, но обязательные правила.

Глава региона также сообщил, что по результатам тестирования 196-ти рабочих, вернувшихся в Томскую область с Чаяндинского месторождения из Якутии, у 59-ти из них обнаружен коронавирус.

- Хочу предупредить томичей, что сегодня в сводке заболеваемости появятся эти 59 заболевших с Чаянды. У всех инфицированных на Чаянде заболевание проходит бессимптомно, все они находятся под круглосуточным наблюдением в обсерваторах. Напомню, что всех «чаяндинцев» прямо с летного поля мы доставили в обсерваторы, поэтому в этом случае никаких разговоров о распространении инфекции быть не может. – обратил особое внимание руководитель Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU