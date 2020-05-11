2020-05-11T06:18:12+03:00
Экономика

Правительство РФ утвердило меры поддержки системообразующих предприятий

В этот список входят пять крупных компаний, работающих в Томской области
Антонина Ленская
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Особо пострадавшим предприятиям будет обеспечена дополнительная помощь со стороны государства.Особо пострадавшим предприятиям будет обеспечена дополнительная помощь со стороны государства.Фото: из открытых источников
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Правительство РФ утвердило меры господдержки для системообразующих предприятий, пострадавших из-за угрозы новой коронавирусной инфекции. Их перечень и правила предоставления утверждены постановлением, которое 10 мая подписал и. о. премьера Андрей Белоусов.

Системно значимыми для российской экономики признано 1 151 предприятие. Каждое из них, в частности, может претендовать на кредит по льготной ставке для пополнения оборотных средств.

Напомним, что в список, утвержденный Минэкономразвития РФ, вошли пять крупных компаний, работающих на территории Томской области. Это АО «Томскнефть» ВНК, АО «Сибирский химический комбинат», ООО «Томлесдрев», НПФ «Микран» и АО «Аграрная группа».

Как сказано в сообщении правительства, особо пострадавшим предприятиям будет обеспечена дополнительная помощь, в том числе субсидии на возмещение затрат, отсрочка уплаты налогов и авансовых платежей по ним, а также госгарантии, необходимые для реструктуризации существующих или выдачи новых кредитов и облигационных займов.

Для получения помощи организации должны пройти стресс-тестирование. Минэкономразвития до 15 мая должно утвердить порядок проведения оценки финансовой устойчивости системообразующих предприятий.

Кроме того, вчера стало известно, что правительство выделило из резервного фонда более 81,1 млрд руб. на поддержку малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей. Помощь предоставляется организациям, сохранившим не менее 90% работников.

Средства финансовой помощи – 12 130 руб. на каждого сотрудника – можно использовать для решения неотложных задач, в том числе для выплаты зарплат. Предполагается, что по России поддержкой могут воспользоваться более 970 тыс. организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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