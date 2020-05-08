Герою СССР Геннадию Ворошилову в Томске установили барельеф

8 Май 2020 2020-05-08T07:25:56+03:00

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Сквер имени Героя Советского Союза Г.Н. Ворошилова по ул. 5-ой Армии, 15в был открыт в Томске в 2012 году, еще при жизни Героя, дом которого находился рядом. Однако благоустройство было завершено только в этой году. Накануне 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Ленинском районе в мемориальной зоне установлен барельеф Героя.

Участник Великой Отечественной войны, младший сержант, командир пулеметного расчета стрелкового полка Геннадий Ворошилов был живой легендой Томска. Герой родился в деревне Старый Чулым, переехал в Томск в 1953 году, более 20 лет был членом президиума Фонда мира и согласия, ушел из жизни в 2014 году.

В годы войны Геннадий Ворошилов воевал на Юго-Западном, Украинском, Белорусском фронтах, участвовал в освобождении Польши, форсировал реку Одер, сражался на улицах Берлина, был трижды ранен, контужен. В январе 1945 года в боях при прорыве вражеской обороны на Магнушевском плацдарме и форсировании реки Пилица (центральная часть Польши) в бою у полустанка Грибово во время огневого налёта младший сержант Ворошилов со своим расчётом зашёл в тыл немцев и внезапно открыл пулемётный огонь. Было уничтожено около взвода вражеских солдат. За два дня боевых действий при прорыве обороны противника расчёт Ворошилова уничтожил 62 гитлеровца и 5 огневых точек. За этот подвиг Геннадию Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза.

ИСТОЧНИК KP.RU