2020-05-02T08:06:59+03:00
Происшествия

Цех по производству самопального алкоголя ликвидирован в Томской области

Материалы уголовного дела переданы полицейскими на рассмотрение суда
Алиса Селезнева
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фото: УМВД по Томской областифото: УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
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Следственным отделом УМВД России по ЗАТО Северск Томской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух северчан, которые осуществляли производство, хранение в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке федеральными специализированными марками на сумму 105 тыс. рублей.

- В ходе обысков по местам жительства подозреваемых, в помещениях, используемых для производства и хранения алкогольной продукции в Северске, была изъята алкогольная продукция кустарного производства общим объемом 1400 литров. А также оборудование, используемое для производства алкогольной продукции: мерные колбы, пустая тара, ингредиенты, цистерны, аппарат для дистилляции, этикетки , документы, содержащие сведения о реализации данной продукции. – сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы направлены суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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