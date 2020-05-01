Строительство тоннеля на 76-м километре томской железной дороги стартует после майских праздников

1 Май 2020 2020-05-01T05:46:40+03:00

Строить тоннель под рельсами будут без прекращения железнодорожного движения

Изменить размер текста: A A

Заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный провел выездное заседание штаба по строительству двухуровневой транспортной развязки с железной дорогой Тайга Томск на 76-м км.

Специалисты областного дорожно-строительного управления продолжают отсыпку основания под автомобильную дорогу. На строительную площадку перебазировалась подрядная организация, которая будет прокладывать тоннель. Начало работ запланировано на 7 мая. Строить тоннель глубиной 10 метров под железной дорогой подрядчики будут по технологии закрытого способа – без прекращения железнодорожного движения.

Заместитель руководителя областного ДРСУ Владимир Веник доложил вице-губернатору, что работы на объекте ведутся круглосуточно. В вечернее и ночное время завозятся инертные материалы, в дневное – идут работы по созданию конструктива дороги.

Игорь Шатурный отдельно проверил, как дорожники соблюдают противоэпидемиологические меры. Владимир Веник сообщил, что на объекте выполняется весь комплекс мер, утвержденных распоряжением главы региона.

Строительство транспортной развязки с тоннельным пересечением под железной дорогой на участке от Коларовского до Богашевского тракта началось в 2017 году. Развязка соединит Богашевский тракт и микрорайон Южные Ворота в обход железнодорожного переезда на площади Южной.

ИСТОЧНИК KP.RU