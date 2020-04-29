Томский госуниверситет признан одним из мировых лидеров по качеству образования

29 Апр 2020 2020-04-29T11:19:11+03:00

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Рейтинговое агентство Round University Ranking (RUR) представило глобальный рейтинг вузов мира, в котором Томский государственный университет входит в Золотую лигу сильнейших вузов. По сравнению с прошлым годом ТГУ улучшил свои позиции на 39 пунктов, заняв 139 место. В общем рейтинге вузов России он занимает 3 строчку, после МГУ и МИФИ. По показателям «качество преподавания», «качество научных исследований» и «уровень интернационализации» ТГУ на 2 месте среди вузов РФ.

Среди сильнейших вузов мира ТГУ занимает 63 место по качеству преподавания, это один из самых весомых для данного рейтинга критериев. Уже в течение 5 лет университет улучшает позиции в высшей – Бриллиантовой – лиге по этому показателю.

– По второму весомому показателю рейтинга RUR – качеству научных исследований (Research Ranking) – университет улучшил свою позицию на 75 мест, поднявшись с 376 места на 301. Результат достигнут за счет повышения количества и качества публикаций и их цитирования, – отмечает Ирина Жолобова, директор Информационно-аналитического центра ТГУ. – Ежегодно по оценке мирового академического сообщества растет академическая репутация университета: за 5 лет показатель World Research Reputation улучшился с 363 места на 233-е.

ИСТОЧНИК KP.RU