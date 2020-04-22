Коронавирус в Томске: на ИВЛ находится трое томичей

22 Апр 2020 2020-04-22T15:24:29+03:00

Трое томичей с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ Фото: из открытых источников

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В респираторном госпитале, развернутом в МСЧ №2 в настоящий момент трое пациентов с COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ. Как сообщают в оперштабе, третий заболевший был переведен на искусственную вентиляцию легких вчера вечером, у него полиорганная патология.

Ранее сообщалось, что первый пациент, которого пришлось подключить к искусственной вентиляции легких, молодого возраста, но он имеет тяжелую патологию в виде сопутствующих заболеваний. Второму пациенту, который оказался на ИВЛ, — 59 лет. Его состояние тяжелое, но стабильное.

Как сообщил заместитель руководителя оперштаба Иван Деев, на сегодняшний день было проведено почти 12 тысяч тестов на коронавирус. За последние сутки их количество увеличилось на 955.

Иван Деев также опроверг информацию, распространяемую в социальных сетях, о заражении коронавирусной инфекцией трех сотрудников Сибирского химического комбината (СХК) и жителей поселка Зональный.

- Все пациенты, которые наблюдаются на текущий момент в Северске, имеют отрицательный результатов тестов на COVID-19. Подтвержденных случаев не установлено… В Зональном также никаких случаев заболевания не выявлено, – отметил Иван Деев.

ИСТОЧНИК KP.RU