2020-04-16T08:07:19+03:00
Экономика

Томские предприниматели получат льготный доступ к электронным торгам

Это позволит предприятиям региона найти новые рынки сбыта
Алиса Селезнева
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Электронные торги позволяют найти клиентов в любой точке мира.Электронные торги позволяют найти клиентов в любой точке мира.Фото: из открытых источников
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Для поддержки томских производителей администрация Томской области совместно с технологической компанией «Сапл-биз» с 15 апреля запускают программу льготного доступа к электронной торговой площадке Supl.biz.

С 15 апреля все субъекты малого и среднего предпринимательства Томской области, вновь зарегистрированные на торговой площадке Supl.biz, на месяц получат бесплатный доступ по тарифам «Стандарт Товары» или «Стандарт Заказы».

«Это позволит местным предпринимателям, почувствовавшим на себе экономические последствия пандемии коронавируса, в режиме онлайн расширить число покупателей, выйти на крупных потребителей их продукции и услуг. — уверен заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов .

Сегодня платформа является крупнейшей базой готовых данных о заказах более 250 тыс. компаний. Общее количество размещенных заказов превышает 600 тыс. на сумму более 146 млрд рублей. Площадка дает поток заявок и канал сбыта, позволяет продвигать продукцию в удаленном режиме.

«Томская область неоднократно помогала нам в развитии проекта и привлечении инвестиций от федеральных институтов. Мы, в свою очередь, тоже готовы внести лепту в поддержку томских предпринимателей, помочь им быстро найти лучших поставщиков и новых клиентов в России и СНГ, продвигать свою продукцию в интернете», — пояснил сооснователь компании «Сапл-биз» Евгений Дьяченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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