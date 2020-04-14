2020-04-14T06:41:02+03:00
Общество

ТГАСУ снизил плату за общежития для студентов, уехавших домой из-за угрозы коронавируса

В среднем, молодые люди заплатят за казенное жилье в пять раз меньше
Алиса Селезнева
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Значительная часть общежитий ТГАСУ сейчас опустела.Значительная часть общежитий ТГАСУ сейчас опустела.Фото: из открытых источников
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Томский государственный архитектурно-строительный университет снизит оплату за общежитие для студентов, временно выехавших из общежитий ТГАСУ в период с 30 марта и до окончания действия мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Соответствующий приказ подписал ректор вуза Виктор Власов в понедельник, 13 апреля.

– На прошлой неделе Министерство науки и высшего образования направило руководству вузов по всей стране рекомендации по изменению условий оплаты за студенческие общежития. Мы согласны с этим решением и идем навстречу нашим студентам. Те из студентов, кто выехал из общежитий на фоне ситуации с коронавирусом, будут платить за проживание ,в среднем, в пять раз меньше, – пояснил ТГАСУ Виктор Власов.

Согласно его распоряжению, на период выезда приостановится взимание платы за наем, за дополнительные услуги и комфортные условия проживания. Также будет снижена плата за коммунальные услуги. Из нее будут исключена оплата за электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, подогрев ГВС и вывоз мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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