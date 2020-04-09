Четвертый пациент с COVID-19 в Томске не выезжал за рубеж

9 Апр 2020 2020-04-09T14:08:42+03:00

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Четвертый в Томской области пациент, заболевший коронавирусной инфекцией, за границей не был. Сейчас он находится в инфекционном отделении больницы в одном из районов региона.

- Эпидемиологи в настоящее время устанавливают, как он мог заразиться. Завозной это случай или внутреннее заражение – я сейчас однозначно сказать не могу. Но с учетом тех данных, которые дают эпидемиологи, скорее всего, это внутренняя передача, - сообщил заместитель руководителя оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в области Иван Деев. - Результаты анализов коллег пациента, его близких родственников на коронавирус отрицательные. Сегодня были взяты тесты у тех, кто установлен эпидемиологами по всей цепочке контактов. Результаты будут известны в ближайшее время.

На сегодняшний день у него есть симптомы ОРВИ, однако в целом состояние удовлетворительное.

- Последний случай заболевания подтверждает необходимость и важность соблюдения самоизоляции, минимизации контактов с окружающими, - отметил Иван Деев. - На сегодняшний день это самый эффективный способ профилактики коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU