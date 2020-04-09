2020-04-09T13:35:03+03:00
Происшествия

Томичке, обворовавшей своего деда, дали условный срок

В Ленинском районе областного центра вынесен обвинительный приговор девушке, похитившей денежные средства с банковской карты родственника
ИГОРЬ ТЮРИН
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Внучка, которая любила деньги больше, чем дедаВнучка, которая любила деньги больше, чем дедаФото: из открытых источников
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Ленинский районный суд г. Томска признал 27-летнеюю томичку виновной в совершении преступления, предусмотренного п.«г» ч.3 ст.158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета).

Установлено, что в ноябре 2018 года подсудимая при помощи услуги «мобильный банк», подключенной к банковскому счету ее дедушки-пенсионера, используя его телефон, неоднократно переводила на свой банковский счет денежные средства потерпевшего в суммах от 7 до 8 тыс. руб., оставив в итоге на его банковской карте лишь 1 тыс. руб. Общая сумма похищенного составила более 79 тыс. руб.

В судебном заседании подсудимая вину в совершении преступления признала в полном объеме.

Суд приговорил подсудимую к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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