2020-04-09T12:01:20+03:00
Умный город

Учреждения образования Томска выиграли гранты по нацпроекту

Средства выделены на реализацию мероприятий национальной программы «Цифровая экономика» госпрограммы «Развитие образования»
ИГОРЬ ТЮРИН
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Поддержка "цифровых" направлений в образованииПоддержка "цифровых" направлений в образованииФото: из открытых источников
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Муниципальные образовательные учреждения Томска стали победителями конкурса и получат гранты на реализацию мероприятий национальной программы «Цифровая экономика» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

В конкурсе приняли участие 8 муниципальных образовательных учреждений Томска: лицей № 1, школы № 4 и 16, «Перспектива», гимназии № 2 и № 56, Центр «Планирование карьеры» и Дворец творчества детей и молодежи. Финансовые средства грантов будут направлены, прежде всего, на создание современного цифрового образовательного пространства.

По результатам конкурса, финансовую поддержку из федерального и регионального бюджетов в размере 18 млн. рублей получит центр «Планирование карьеры». Она пойдет на проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий.

По 6 млн. рублей выделено для средней общеобразовательной школы № 4 им. И.С. Черных, Русской классической гимназии № 2, гимназия № 56 – на развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций в преподавании математики, информатики и технологии.

3 млн рублей выиграл лицей № 1 имени А.С. Пушкина на реализацию направления «Содержание и поддержка функционирования организаций дополнительного образования детей и детских объединений на базе школ углубленного изучения математики и информатики».

ИСТОЧНИК KP.RU

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