В Томской области на «горячие линии» власти за неделю поступило почти 10 тысяч обращений

9 Апр 2020 2020-04-09T10:46:53+03:00

В текущей ситуации у населения очень много вопросов к органам власти. Фото: из открытых источников

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Со 2 по 8 апреля на «горячие линии», открытые по поручению губернатора Сергея Жвачкина в исполнительных органах власти Томской области, поступило 9 796 обращений.

-Больше всего обращений – 5 519, поступило на круглосуточную «горячую линию» департамента здравоохранения Томской области, которая работает в формате колл-центра. Жители региона задавали вопросы о мерах профилактики коронавирусной инфекции, самоизоляции и оформлении больничного листа тем, кто вернулся из Москвы и Санкт-Петербурга, правилах карантина в условиях самоизоляции, где можно сдать тест на коронавирус на коммерческой основе. –сообщает пресс-служба администрации региона.

На «горячую линию» департамента труда и занятости населения Томской области поступило 1 690 звонков. Они касались выплаты пособия по безработице и регистрации в центрах занятости населения, соблюдения трудовых прав граждан.

Департамент социальной защиты населения принял за неделю 540 обращений. Жители региона спрашивали о продлении мер социальной поддержки по жилищно-коммунальным услугам, выплате различных пособий и пенсий, обслуживании социальным работником на дому.

В департамент потребительского рынка поступило 530 звонков, в том числе о порядке работы магазинов, приостановлении деятельности предприятий общественного питания, салонов красоты и парикмахерских, утвержденном перечне товаров первой необходимости, мерах поддержки бизнеса.

Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области ответил на 486 обращений. В том числе о работе МФЦ, на какие меры финансовой поддержки могут рассчитывать пострадавшие отрасли, как получить микрозаймы.

Также много вопросов поступает на «горячую линию» департамента общего образования Томской области — 367 звонков за 2-8 апреля. Томичи интересуются режимом работы сотрудников детских садов и дежурных групп, организацией дистанционного образования, взиманием родительской платы в частных детских садах и группах присмотра и ухода в период самоизоляции, оплатой труда работников школ в период дистанционного обучения, постановкой на учет для получения места в детском саду.

По распоряжению губернатора горячие линии работают в будние дни с 8 до 20 часов, горячая линия 8-800-350-88-50 работает круглосуточно. Полный перечень действующих «горячих линий» размещен на главной странице сайта Администрации Томской области в разделе «Коронавирусная инфекция. Горячие линии».

ИСТОЧНИК KP.RU