В Томской области оштрафованы первые нарушители режима самоизоляции

9 Апр 2020 2020-04-09T10:30:16+03:00

Нарушители правил режима самоизоляции заплатят штраф в 10 тысяч рублей Фото: из открытых источников

По решению суда они должны будут заплатить по 10 тысяч рублей

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Суды Томской области начали рассматривать дела в отношении нарушителей режимов повышенной готовности и полной изоляции в городах и районах Томской области - сообщает пресс-служба региональной администрации.

Так, 7 апреля сотрудники томской полиции остановили автомобиль, водитель которого, житель Алтайского края, въехал на территорию Российской Федерации из Казахстана через Новосибирскую область, однако без уважительных причин направился не к месту своего проживания, а в Томскую область, тем самым нарушив установленные в регионе требования о полной самоизоляции.

При этом причины и цель пребывания в Томской области с 28 марта гражданин назвать отказался, что также означает отсутствие уважительных причин пребывания вне места жительства. Сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении. Кировский суд Томска назначил правонарушителю штраф в 10 000 рублей, гражданин отправлен к месту своего жительства - в Алтайский край.

Также 7 апреля сотрудники полиции Шегарского района обратили внимание на жителя села Мельниково, гуляющего по улице и распивающего пиво.

Причины нахождения в общественном месте в нарушение правил, установленных на территории Томской области на период действия режима «повышенная готовность», гражданин 1979 года рождения назвать не смог.

В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении. 8 апреля, рассмотрев материалы дела, судья Шегарского районного суда назначил мужчине штраф в размере 10 тысяч рублей.

Напомним, 18 марта губернатор Сергей Жвачкин своим распоряжением ввел режим функционирования «повышенная готовность» для органов управления и сил звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС на территории Томской области. С 31 марта губернатор ввел в Томской области режим полной самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU