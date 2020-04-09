Жители Томской области могут выбрать объекты благоустройства на 2021 год

9 Апр 2020 2020-04-09T10:05:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Со вчерашнего дня, 8 апреля, в трех муниципальных образованиях – городском округе Стрежевом, а также Томском и Кожевниковском районах, – началось рейтинговое голосование по выбору объектов благоустройства по национальному проекту «Жилье и городская среда» на 2021 год. В связи с угрозой распространения COVID-19 принять участие в голосовании, которое продлится до 24 апреля, можно дистанционно. В Стрежевом жителям предложено выбрать для благоустройств пять объектов из восьми, прошедших общественные обсуждения. В Томском районе на голосование представлено 11 территорий, а выбрать гражданам необходимо одну площадку. В Кожевниковском районе дистанционное голосование пройдет в аккаунте муниципалитета в соцсети «ВКонтакте»: жители смогут выбрать одну территорию из предложенных четырех.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в апреле-мае рейтинговое голосование на 2021 год пройдет также в Томске, Северске, Асиновском и Колпашевском районах. Всего представителям семи муниципалитетов, в каждом из которых проживает более 20 тысяч человек, предстоит выбрать 40 объектов благоустройства, из них 24 площадки – в областном центре.

ИСТОЧНИК KP.RU