Томские медицинские НИИ из-за угрозы коронавируса изменили режим работы

9 Апр 2020 2020-04-09T09:52:00+03:00

В Нии кардиологии временно приостановлены амбулаторные обследования. Фото: из открытых источников

Изменить размер текста: A A

В связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу в режим работы клиник Томского национального исследовательского медицинского центра внесены коррективы. Об этом сообщил директор Томского НИМЦ, член-корреспондент РАН, профессор Вадим Степанов.

Так, по его словам, в клинике НИИ онкологии временно прекращен прием пациентов с фоновой и доброкачественной патологией; в консультативно-диагностическом отделении НИИ кардиологии временно приостановлены амбулаторные консультации и обследования.

С начала апреля в генетической клинике НИИ медицинской генетики пациенты могут получить онлайн-консультацию врача по результатам проведенных исследований. Также обеспечена возможность дистанционного получения результатов анализов.

Клиника НИИ психического здоровья работает в настоящее время только в стационарном режиме, а клиника НИИ фармакологии и регенеративной медицины имени Гольдберга временно прекратила прием пациентов.

«Клиники Томского НИМЦ работают в режиме повышенных мер безопасности. Проводятся противоэпидемические мероприятия — введен масочный режим, усилены меры по дезинфекции, проводится термометрия пациентов и сотрудников. Ограничено посещение клиник родственниками и сопровождающими, приняты меры для разделения потоков пациентов», — отметил Вадим Степанов.

Вся актуальная информация об изменениях работы клиник размещается на сайте Томского НИМЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU