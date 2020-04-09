2020-04-09T09:52:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Томские медицинские НИИ из-за угрозы коронавируса изменили режим работы

Приостановлено проведение плановых консультаций и амбулаторных обследований
Алиса Селезнева
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В Нии кардиологии временно приостановлены амбулаторные обследования.В Нии кардиологии временно приостановлены амбулаторные обследования.Фото: из открытых источников
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В связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу в режим работы клиник Томского национального исследовательского медицинского центра внесены коррективы. Об этом сообщил директор Томского НИМЦ, член-корреспондент РАН, профессор Вадим Степанов.

Так, по его словам, в клинике НИИ онкологии временно прекращен прием пациентов с фоновой и доброкачественной патологией; в консультативно-диагностическом отделении НИИ кардиологии временно приостановлены амбулаторные консультации и обследования.

С начала апреля в генетической клинике НИИ медицинской генетики пациенты могут получить онлайн-консультацию врача по результатам проведенных исследований. Также обеспечена возможность дистанционного получения результатов анализов.

Клиника НИИ психического здоровья работает в настоящее время только в стационарном режиме, а клиника НИИ фармакологии и регенеративной медицины имени Гольдберга временно прекратила прием пациентов.

«Клиники Томского НИМЦ работают в режиме повышенных мер безопасности. Проводятся противоэпидемические мероприятия — введен масочный режим, усилены меры по дезинфекции, проводится термометрия пациентов и сотрудников. Ограничено посещение клиник родственниками и сопровождающими, приняты меры для разделения потоков пациентов», — отметил Вадим Степанов.

Вся актуальная информация об изменениях работы клиник размещается на сайте Томского НИМЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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