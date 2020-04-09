Приставы опечатали общежитие двух «лесных» предприятий в Томской области

9 Апр 2020 2020-04-09T09:25:32+03:00

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Общежитие, расположенное в поселке Улу-Юл Первомайского района, в котором проживали рабочие двух организаций, занимающихся лесозаготовкой и деревообработкой, было опечатано судебными приставами в рамках обеспечения иска прокурора.

С иском в суд о запрете эксплуатации здания обратилась прокуратура Первомайского района после проверки пожарной безопасности объекта совместно с МЧС. Суд вынес решение о приостановлении эксплуатации «общаги» до принятия решения по основному иску.

- Поскольку судебное решение в данном случае подлежит немедленному исполнению, сотрудники отдела судебных приставов по Первомайскому району незамедлительно выехали в пос. Улу-Юл для применения принудительных мер. Служители закона опечатали все двери. – сообщает пресс-служба УФССП по Томской области. На момент приезда приставов общежитие было уже освобождено от ранее проживавших в нем граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU