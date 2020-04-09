2020-04-09T09:06:37+03:00
Общество

Будущие учителя помогут томским школьникам справится с дистанционными уроками

Центр учебной помощи открылся на базе ТГПУ
Алиса Селезнева
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Учиться дистанционно - непростая задача для детей.Учиться дистанционно - непростая задача для детей.Фото: из открытых источников
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С 6 по 30 апреля на базе Томского педагогического университета будет работать дистанционный Центр учебной помощи школьникам и семьям Томска.

-В ситуации соблюдения режима самоизоляции школы перешли на дистанционную форму обучения, которая непривычна для многих детей и родителей. Ежедневно возникает ряд вопросов, касающихся выполнения заданий и освоения новых тем. Лучшие студенты старших курсов и преподаватели ТГПУ готовы помочь ребятам освоить новые учебные темы, провести консультации. – говорится в сообщении пресс-службы вуза.

Отмечается, что формат не предполагает предоставление готового ответа или решения, а, прежде всего, акцентирован на организацию диалога, в ходе которого ученик сам сможет разобраться в учебном материале, понять тему.

Как считают организаторы, помощь Центра будет способствовать освоению образовательной программы без потери качества получаемых знаний. Для будущих педагогов это станет отличной практикой в освоении выбранной специальности. Поддержка школьников будет осуществляться в будние дни с 12 до 16 часов посредством специально созданной платформы — help.tspu.ru.

Консультации доступны по всем дисциплинам начальной школы, в основной школе — по математике, физике, информатике, русскому языку, литературе, химии, географии и биологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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