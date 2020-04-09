Нетрезвый водитель пассажирского автобуса разъезжал по улицам Томска

9 Апр 2020 2020-04-09T08:27:18+03:00

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Инцидент произошел в областном центре, во вторник, 7 апреля. Около 17.00 часов в дежурную группу Госавтоинспекции от бдительного томича поступила информация о передвижении по улицам города пассажирского автобуса Hyundai, водитель которого, предположительно, находится в состоянии опьянения.

- Данная ориентировка незамедлительно была передана всем патрулям ГИБДД. Около 17 часов 15 минут часов на улице Бела Куна, 16, нарядом дорожно-патрульной службы данный автобус был задержан. В ходе проверки, у 37-летнего водителя выявлены признаки опьянения. Ему было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но мужчина от этого отказался. – сообщает пресс-служба регионального УМВД. В момент задержания пассажиры в транспортном средстве отсутствовали.

В отношении водителя-нарушителя составлен административный протокол, ему грозит наложение штрафа в размере тридцать тысяч рублей или лишение права управления на срок от полутора до двух лет.

Госавтоинспекция призывает всех неравнодушных граждан, сообщать о фактах управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения по телефонам 66-44-22, 66-44-22 или 102

ИСТОЧНИК KP.RU