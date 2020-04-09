Продлить лицензию на продажу алкоголя в Томске магазины смогут дистанционно
Это решение связано с пандемией COVID-19
Продлить лицензию можно дистанционноФото: из открытых источников
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В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции комитет по лицензированию Томской области проводит дистанционные проверки магазинов и кафе, реализующих алкогольную продукцию.
По постановлению Правительства РФ, мероприятия, необходимые для получения, переоформления и продления лицензий на розничную продажу алкоголя, будут проводиться удаленно с использованием фото-, аудио- и видеофиксации.
Дополнительная информация: (3822) 52-71-03, 52-89-70, 53-25-89 (комитет по лицензированию Томской области).
ИСТОЧНИК KP.RU