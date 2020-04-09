2020-04-09T07:45:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Продлить лицензию на продажу алкоголя в Томске магазины смогут дистанционно

Это решение связано с пандемией COVID-19
Елена Реутова
Поделиться:
Продлить лицензию можно дистанционноПродлить лицензию можно дистанционноФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции комитет по лицензированию Томской области проводит дистанционные проверки магазинов и кафе, реализующих алкогольную продукцию.

По постановлению Правительства РФ, мероприятия, необходимые для получения, переоформления и продления лицензий на розничную продажу алкоголя, будут проводиться удаленно с использованием фото-, аудио- и видеофиксации.

Дополнительная информация: (3822) 52-71-03, 52-89-70, 53-25-89 (комитет по лицензированию Томской области).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Торт вместо оплаченных смартфонов получила томичка от мошенников
Продлить лицензию на продажу алкоголя в Томске магазины смогут дистанционно
Для профилактики коронавируса специалисты советуют чаще мыть автомобиль
Материальную помощь малообеспеченным семьям с детьми в Томской области выплатят до 25 апреля
Участок улицы Косарева в Томске будет закрыт для движения до вечера субботы
За неделю прививки от клещевого энцефалита в Томской области сделали 3710 человек
Ледоход на Томи достиг Речного вокзала
Более 200 томичей сейчас находится за рубежом
Коронавирус в Томске, последние новости на 9 апреля 2020 года: состояние больного удовлетворительное
#сидидома: томичам креативно напомнили о необходимости самоизоляции
Доверчивого томича «кинул» лжепродавец бактерицидных ламп
Заместитель губернатора: "Четвертый заболевший изолирован в медицинское учреждение"
В закрытом городе в Томской области приняты новые правила въезда и выезда