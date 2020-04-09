Для профилактики коронавируса специалисты советуют чаще мыть автомобиль

9 Апр 2020 2020-04-09T07:20:41+03:00

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Специалисты Роспотребнадзора среди мер профилактики распространения коронавирусной инфекции рекомендуют чаще обращать внимание на чистоту своего автотранспорта.

В первую очередь рекомендуется регулярно проводить влажную уборку салона авто и его профилактическую дезинфекцию. Делать это можно специальными антибактериальными салфетками или чистящими средствами. Для самостоятельно приготовления дезраствора можно использовать 70-процентный спирт или хлорсодержащие жидкости.

Особое внимание при уборке авто специалисты советуют уделить ручкам дверей, подлокотникам кресел, спинкам сидений, видеорегистраторам, видеомониторам и панелям управления.

Обработку салона рекомендуется проводить в защитной медицинской маске, а после тщательно вымыть руки или воспользоваться влажными салфетками и другими антисептиками, а сам автомобиль — проветрить.

ИСТОЧНИК KP.RU