Для профилактики коронавируса специалисты советуют чаще мыть автомобиль
Специалисты Роспотребнадзора среди мер профилактики распространения коронавирусной инфекции рекомендуют чаще обращать внимание на чистоту своего автотранспорта.
В первую очередь рекомендуется регулярно проводить влажную уборку салона авто и его профилактическую дезинфекцию. Делать это можно специальными антибактериальными салфетками или чистящими средствами. Для самостоятельно приготовления дезраствора можно использовать 70-процентный спирт или хлорсодержащие жидкости.
Особое внимание при уборке авто специалисты советуют уделить ручкам дверей, подлокотникам кресел, спинкам сидений, видеорегистраторам, видеомониторам и панелям управления.
Обработку салона рекомендуется проводить в защитной медицинской маске, а после тщательно вымыть руки или воспользоваться влажными салфетками и другими антисептиками, а сам автомобиль — проветрить.
ИСТОЧНИК KP.RU