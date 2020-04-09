2020-04-09T08:02:19+03:00
Общество

Участок улицы Косарева в Томске будет закрыт для движения до вечера субботы

Водителям рекомендуют выбирать другие маршруты для движения
Елена Реутова
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Водителей просят быть внимательнее и объезжать перекрытый участокВодителей просят быть внимательнее и объезжать перекрытый участокФото: Пресс-служба МВД России по Томской области
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До 17.00 субботы, 11 апреля будет закрыт для сквозного проезда участок улицы Косарева от улицы Киевской до улицы Артема. Перекрытие связано с проведением полного комплекса ремонтных работ по замене трубопровода.

Также сообщается, что энергетики в четверг на несколько часов отключат от теплоснабжения четыре дома на улице Косарева в Томске, чтобы заменить переход тепломагистрали №4 под проезжей частью перед ее асфальтированием.

- Водителям необходимо быть внимательными, выполнять требования временных дорожных знаков и заранее планировать маршрут движения, - отмечают в региональном управлении ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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