Участок улицы Косарева в Томске будет закрыт для движения до вечера субботы
До 17.00 субботы, 11 апреля будет закрыт для сквозного проезда участок улицы Косарева от улицы Киевской до улицы Артема. Перекрытие связано с проведением полного комплекса ремонтных работ по замене трубопровода.
Также сообщается, что энергетики в четверг на несколько часов отключат от теплоснабжения четыре дома на улице Косарева в Томске, чтобы заменить переход тепломагистрали №4 под проезжей частью перед ее асфальтированием.
- Водителям необходимо быть внимательными, выполнять требования временных дорожных знаков и заранее планировать маршрут движения, - отмечают в региональном управлении ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU