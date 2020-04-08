Доверчивого томича «кинул» лжепродавец бактерицидных ламп
В дежурную часть УМВД России по Томской области поступило заявление о хищении денежных средств, принадлежащих мужчине 1996 года рождения.
По предварительным данным, в сети интернет, на сайте бесплатных объявлений потерпевший нашел объявление о продаже бактерицидных ламп, связался с продавцом, который убедил молодого человека в том, что на самом деле имеет в наличии товар, выставленный на сайте.
Продавец потребовал перечислить денежные средства за товар и на оплату услуг транспортной компании, так как лампы находились якобы в другом городе.
Томич перевел лжепродавцу 51 700 рублей, после чего тот перестал выходить на связь.
Сотрудниками ОМВД России по Ленинскому району города Томска возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU