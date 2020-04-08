Заместитель губернатора: "Четвертый заболевший изолирован в медицинское учреждение"

8 Апр 2020 2020-04-08T13:16:50+03:00

В Белом доме подтвердили четвертый случай заболевания коронавирусом в регионе Фото: из открытых источников

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Сегодня, 8 апреля, в Томской области зарегистрирован еще один заболевший с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Эту информацию подтвердили в областной администрации.

- Четвертый заболевший изолирован в медицинское учреждение. Пациент поступил с заболеванием средней степени тяжести, получал симптоматическое лечение. На данный момент его самочувствие удовлетворительное, выраженных симптомов болезни нет, - рассказал подробности заместитель руководителя регионального штаба по оперативному реагированию по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, вице-губернатор Иван Деев, - «Контактные» с ним также изолированы, у всех взяты анализы.

Сегодня стали известны результаты контрольных тестов у ранее заболевших коронавирусной инфекцией, диагноз которых был подтвержден 26 и 29 марта. Результаты контрольных смывов отрицательные. Оба пациента и их контактные лица здоровы.

Таким образом, на 16.00 8 апреля в Томской области зарегистрировано четыре случая COVID-19, трое заболевших выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU