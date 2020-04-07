2020-04-07T06:37:13+03:00
Общество

Студенты и преподаватели ТГПУ помогут школьникам адаптироваться к дистанционному обучению

Ежедневно такая работа будет вестись через платформу центра учебной помощи вуза
Елена Реутова
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Учителям и ученикам школ помогут студенты и преподаватели ТГПУУчителям и ученикам школ помогут студенты и преподаватели ТГПУФото: из открытых источников
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С 6 по 30 апреля в Томском государственном педагогическом университете в дистанционном формате работает Центр учебной помощи школьникам и семьям.

Как сообщается на сайте вуза, поддержка школьников осуществляется с 12 до 16 часов в будние дни через платформу Центра по всем дисциплинам начальной школы, а также по математике, физике, информатике, русскому языку, литературе, химии, географии и биологии.

- Школы Томской области перешли на дистанционную форму обучения, которая еще непривычна для многих детей и родителей. Студенты нашего университета и преподаватели готовы помочь педагогам и подключиться к работе со школьниками и родителями — разъяснять новые темы, помогать с домашним заданием, — сообщил ректор ТГПУ Андрей Макаренко.

Он добавил, что консультации проводят лучшие студенты старших курсов и преподаватели ТГПУ. Помощь предполагает не предоставление готового ответа или решения. Через выстроенный диалог и дополнительные разъяснения ученику предоставляется возможность самостоятельно решить задание или разобраться в учебном материале, понять тему.

ИСТОЧНИК KP.RU

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