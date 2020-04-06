В Томской области самое дешевое в Сибири сливочное масло

6 Апр 2020 2020-04-06T08:13:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Согласно данным статистического ведомства по состоянию на 30 марта, средняя цена за килограмм сливочного масла в Томске составила 475,05 рубля, это самый низкий показатель в федеральном округе. Дороже всего покупка сливочного масла обойдется жителям Иркутска — 662,15 рубля за кг. А вот средние цены на говядину и вареную колбасу в Томске «кусаются» и являются самыми высокими в СФО -- 364,98 и 429,71 рубля за килограмм продукта соответственно. Дешевле всего говядину можно купить в столице Тувы, Кызыле, — за 293,13 рубля. Вареная колбаса дешевле всего обойдется в Кемерово — 342,68 рубля. В столице Кузбасса также зафиксированы самые низкие в Сибири средние цены на сметану (170 р за кг), хлеб пшеничный (38,42 р.за кг), охлажденных кур (132 р . за кг).

Согласно данным Томскстата, кг гречневой крупы на конце марта в Томске в среднем стоил — 67,57 рубля, литр молока - 60,58 рубля, килограмм сметаны — 177,27 рубля, охлажденной курицы — 146,57, картофеля — 20,55 рубля, сахара — 37,49 рубля, десяток яиц — 58,45.

ИСТОЧНИК KP.RU