Пассажиров авиарейсов Москва-Томск ждет двухнедельная изоляция: решение принято

5 Апр 2020 2020-04-05T13:45:15+03:00

Такое решение сегодня озвучил оперштаб на основании постановления регионального управления Роспотребнадзора

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Уже с завтрашнего дня, 6 апреля, все прилетающие пассажиры авиарейсов Москва-Томск обязаны 14 дней быть на самоизоляции по месту жительства. Прилетающие в Томск жители других субъектов РФ на этот же срок будут помещены на этот срок в обсерватор.

Соответствующее решение принял сегодня, 5 апреля, региональный оперативный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции в Томской области на основании постановления №443 регионального управления Роспотребнадзора от 5 апреля.

Как сообщает оперштаб, всех прилетающих рейсами из Москвы, начиная с 6 апреля, будут встречать, вручая соответствующие постановления, сотрудники управления Роспотребнадзора и полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU