Оскорбление судьи и государственного обвинителя дорого обойдется томичу
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области завершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого 45-летнего томича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 297 УК РФ (оскорбление судьи), ч. 1 ст. 297 УК РФ (оскорбление участников судебного разбирательства).
По версии следствия, 5 марта 2020 года во время судебного процесса в зале судебного заседания Октябрьского районного суда г. Томска в ходе оглашения судьей приговора, осужденный, будучи недовольным принятым судом решением, выразился в адрес судьи грубой нецензурной бранью. После этого подсудимый высказался грубой нецензурной бранью в адрес государственного обвинителя.
За совершение указанных действий законом предусмотрено уголовное наказание от штрафа до ареста на срок до шести месяцев.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд г. Томска для рассмотрения по существу.
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