2020-04-03T12:41:40+03:00
Происшествия

Оскорбление судьи и государственного обвинителя дорого обойдется томичу

В Томске завершено расследование уголовного дела об оскорблении юристов "при исполнении" в суде
ИГОРЬ ТЮРИН
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Язык мой - враг мой, особенно во время судебного процессаЯзык мой - враг мой, особенно во время судебного процессаФото: из открытых источников
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Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области завершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого 45-летнего томича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 297 УК РФ (оскорбление судьи), ч. 1 ст. 297 УК РФ (оскорбление участников судебного разбирательства).

По версии следствия, 5 марта 2020 года во время судебного процесса в зале судебного заседания Октябрьского районного суда г. Томска в ходе оглашения судьей приговора, осужденный, будучи недовольным принятым судом решением, выразился в адрес судьи грубой нецензурной бранью. После этого подсудимый высказался грубой нецензурной бранью в адрес государственного обвинителя.

За совершение указанных действий законом предусмотрено уголовное наказание от штрафа до ареста на срок до шести месяцев.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд г. Томска для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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