2020-04-02T11:15:22+03:00
Умный город

Томский госуниверситет – в числе лидеров по количеству выигранных грантов РНФ

Ученые ТГУ выиграли гранты в области экономики, экологии, создания новых материалов
ИГОРЬ ТЮРИН
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ТГУ - в числе лидеров среди томских вузов по поддержке РНФТГУ - в числе лидеров среди томских вузов по поддержке РНФФото: из открытых источников
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Российский научный фонд подвел итоги четырех конкурсов, включая проводившиеся в соответствии с поручениями Президента РФ по результатам встречи с научной общественностью в мае 2019 года. Согласно опубликованным результатам, ученые Томского государственного университета выиграли гранты в области экономики, экологии, создания новых материалов с заданными свойствами, в том числе для транспортных и космических систем.

По словам проректора ТГУ по научной и инновационной деятельности Александра Ворожцова, Томский государственный университет стабильно является лидером по количеству грантов РНФ среди всех научных организаций Томска и входит в топ-5 по грантам для поддержки международных проектов. На этот раз РНФ поддержал ряд проектов ТГУ по нескольким приоритетным направлениям, определенным государством.

Российский научный фонд основан в ноябре 2013 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Фонд является одним из главных инструментов поддержки фундаментальных исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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