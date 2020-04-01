2020-04-01T11:16:14+03:00
Умный город

Российский научный фонд поддержал проекты томского вуза

Проекты ТПУ получили финансирование на общую сумму 102 миллиона рублей
ИГОРЬ ТЮРИН
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Федеральная поддержка проектов томских ученыхФедеральная поддержка проектов томских ученыхФото: из открытых источников
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Итоги трех грантовых конкурсов для ученых подвел Российский научный фонд (РНФ). Победу в них одержали шесть проектов Томского политехнического университета, это лучший результат среди томских вузов. Проекты получили поддержку на общую сумму 102 миллиона рублей.

В самом главном и престижном конкурсе РНФ, который предполагает поддержку отдельных научных групп, победу одержал проект под руководством доцента Научно-образовательного центра И.Н. Бутакова Вячеслава Максимова.

Он рассказал, что проект носит фундаментальный характер. Ученые исследуют применение систем лучистого нагрева на базе газовых инфракрасных излучателей для обогрева помещений. Это перспективные установки, которые позволяют обогревать не все пространство, а лишь его часть.

А группа Марии Сурменевой вместе с коллегами из Московского госуниверситета будут исследовать способы улучшения пьезоэлектрических свойств биоматериалов на основе полиоксиалканоатов для контролируемого воздействия на живые клетки и ткани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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