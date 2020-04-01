2020-04-01T10:47:35+03:00
75 лет Великой Победы

Воинские мемориалы Томской области могут стать объектами культурного наследия

Это упростит получение бюджетных средств на их сохранение
Алиса Селезнева
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В Томской области 42 памятника, посвященных Великой ПобедеВ Томской области 42 памятника, посвященных Великой ПобедеФото: из открытых источников
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В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Томской области был проведен мониторинг памятников и мемориалов, посвященных подвигу советских воинов- освободителей.

Специалисты областного комитета по охране объектов культурного наследия сформировали перечень из 42 объектов, расположенных во всех 20 муниципалитетах. В него вошли памятники героям войны, стелы с именами погибших земляков, мемориальные комплексы, бюсты с изображением солдат, скульптурные композиции, Вечные огни и огни Памяти.

Как сообщила председатель комитета Елена Перетягина, пока на государственном учете в Томской области находятся только два мемориальных объекта, посвященных Великой Победе: Южное кладбище и расположенный в Лагерном саду Томска Монумент Славы воинам-томичам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и ветеранам войны и труда.

«Не стоит забывать и о мемориалах, расположенных в районах области. Комитет готов рассмотреть предложения от муниципалитетов о включении памятников Великой Победы в Единый реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, — сказала Елена Перетягина. — Статус объекта культурного наследия упростит выделение бюджетных средств на сохранение мемориалов".

Елена Перетягина добавила, что включение памятников в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ с присвоением соответствующего регистрационного номера возможно после прохождения историко-культурной экспертизы. При этом перечень предлагаемых памятников должен быть сформирован с учетом мнения жителей и местных советов ветеранов.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 130 тысяч жителей Томской области. Половина из них так и не вернулась. На фронтах Великой Отечественной доблестно сражались четыре томские дивизии. В Томск в годы войны было эвакуировано более 40 промышленных предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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