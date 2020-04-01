Кузбасс приостановил автобусное сообщение с Томской областью и другими соседями

1 Апр 2020 2020-04-01T10:29:39+03:00

В ближайшие две недели уехать из Томска в Кузбасс на автобусе будет невозможно. Фото: из открытых источников

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев 14 марта ввел режим самоизоляции для всех граждан Кузбасса в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. 31 марта в распоряжение были внесены новые меры противодействия заболеванию — в частности, прекращение автобусного сообщения с регионами, где есть зараженные коронавирусом. Из ближайших соседей Кузбасса – это Томская, Новосибирская области, Алтайский край.

«С сегодняшнего дня приостановлено автобусное сообщение с регионами, в которых выявлены случаи новой коронавирусной инфекции. Общественный транспорт Кузбасса работает по графику выходного дня. Поручено также разработать комплекс мер по ограничению выезда жителей Кузбасса за пределы области и въезда в регион для граждан, проживающих в других субъектах РФ. Всем прибывающим в Кузбасс из других регионов России, рекомендовано сообщать о прибытии по номерам телефонов 8-800-201-25-22 или 112, электронной почте CoVID-kemerovo@yandex.ru. Кроме того, всем въезжающим рекомендовано провести 14 дней в режиме самоизоляции.» - говорится в сообщении на сайте администрации Кемеровской области.

Ограничения будут действовать до 14 апреля. На сайте томского автовокзала билеты в Кемерово, Белово, Юргу, Анжеро-Судженск, Новокузнецк, и другие населенные пункты Кузбасса на ближайшие даты уже не продаются – высвечивается «рейс отменен».

ИСТОЧНИК KP.RU