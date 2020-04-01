2020-04-01T10:29:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Кузбасс приостановил автобусное сообщение с Томской областью и другими соседями

Такое решение принял вчера губернатор шахтерского края
Алиса Селезнева
Поделиться:
В ближайшие две недели уехать из Томска в Кузбасс на автобусе будет невозможно.В ближайшие две недели уехать из Томска в Кузбасс на автобусе будет невозможно.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев 14 марта ввел режим самоизоляции для всех граждан Кузбасса в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. 31 марта в распоряжение были внесены новые меры противодействия заболеванию — в частности, прекращение автобусного сообщения с регионами, где есть зараженные коронавирусом. Из ближайших соседей Кузбасса – это Томская, Новосибирская области, Алтайский край.

«С сегодняшнего дня приостановлено автобусное сообщение с регионами, в которых выявлены случаи новой коронавирусной инфекции. Общественный транспорт Кузбасса работает по графику выходного дня. Поручено также разработать комплекс мер по ограничению выезда жителей Кузбасса за пределы области и въезда в регион для граждан, проживающих в других субъектах РФ. Всем прибывающим в Кузбасс из других регионов России, рекомендовано сообщать о прибытии по номерам телефонов 8-800-201-25-22 или 112, электронной почте CoVID-kemerovo@yandex.ru. Кроме того, всем въезжающим рекомендовано провести 14 дней в режиме самоизоляции.» - говорится в сообщении на сайте администрации Кемеровской области.

Ограничения будут действовать до 14 апреля. На сайте томского автовокзала билеты в Кемерово, Белово, Юргу, Анжеро-Судженск, Новокузнецк, и другие населенные пункты Кузбасса на ближайшие даты уже не продаются – высвечивается «рейс отменен».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мэрия Томска собрала предложения по благоустройству 100 общественных пространств города
Российский научный фонд поддержал проекты томского вуза
Муниципальные сады Томска сегодня приняли всего 308 ребятишек
Воинские мемориалы Томской области могут стать объектами культурного наследия
Кузбасс приостановил автобусное сообщение с Томской областью и другими соседями
Томичи могут подписаться на любимые печатные издания онлайн
Позвони и спроси: в Томске открыта «горячая линия» по профилактике коронавируса
На улицах Томска стартовала масштабная весенняя уборка
Весенний призыв в Томской области пройдет в плановом режиме
Медицинскую помощь в Томске во время режима самоизоляции продолжат оказывать в необходимом объеме
Границы Томской области остаются открытыми
Болезнь не уходит на карантин: Насте Гончаровой требуется помощь томичей
Коронавирус в Томске, последние новости на 1 апреля 2020 года: новых подтвержденных случаев заболевания нет
Региональному центру крови нужны доноры