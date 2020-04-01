Позвони и спроси: в Томске открыта «горячая линия» по профилактике коронавируса
Городской оперативный штаб по профилактике распространения коронавирусной инфекции принял решение об открытии единого городского телефона «горячей линии». Томичи могут задать волнующие их вопросы по номеру 99-12-99. В случае узкоспециализированной тематики обращения будут переадресованы на отраслевые «горячие линии», которые действуют во всех структурах муниципалитета.
Отраслевые «горячие линии» работают ежедневно с 9 до 18 часов.
В администрации Томска:
департамент образования – 90-99-56;
управление экономического развития – 90-85-28;
отдел по работе с обращениями граждан – 706-492 (для граждан), 999-377 (для юридических лиц);
департамент архитектуры и градостроительства – 99-13-00, 97-37-30;
департамент финансов – 701-656;
управление физической культуры и спорта – 65-40-01;
управление молодежной политики – 65-40-70;
управление социальной политики – 51-44-77;
«Спецавтохозяйство» (региональный оператор по обращению с ТКО) – 908-070.
В администрациях районов города:
Ленинский район – 51-71-45;
Советский район – 54-12-13;
Октябрьский район – 65-94-93;
Кировский район – 56-40-95.
Кроме того, с 1 апреля в Томске в общественных местах (аптеках, магазинах, транспорте, в жилых домах) началось распространение информационных методичек и плакатов, в которых разъясняются основные вопросы по теме коронавируса. Всего в Томске планируется разместить 12 тысяч буклетов и 8 тысяч плакатов, сообщила пресс-служба мэрии.
Вся актуальная информация по теме коронавируса также размещена на главных страницах официальных порталов администрации Томской области и города Томска.
ИСТОЧНИК KP.RU