2020-04-01T09:06:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Позвони и спроси: в Томске открыта «горячая линия» по профилактике коронавируса

Узнать нужную информацию можно также из плакатов и буклетов
Антонина Ленская
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В буклетах есть телефоны информационных центров для разных категорий томичей.В буклетах есть телефоны информационных центров для разных категорий томичей.Фото: из открытых источников
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Городской оперативный штаб по профилактике распространения коронавирусной инфекции принял решение об открытии единого городского телефона «горячей линии». Томичи могут задать волнующие их вопросы по номеру 99-12-99. В случае узкоспециализированной тематики обращения будут переадресованы на отраслевые «горячие линии», которые действуют во всех структурах муниципалитета.

Отраслевые «горячие линии» работают ежедневно с 9 до 18 часов.

В администрации Томска:

департамент образования – 90-99-56;

управление экономического развития – 90-85-28;

отдел по работе с обращениями граждан – 706-492 (для граждан), 999-377 (для юридических лиц);

департамент архитектуры и градостроительства – 99-13-00, 97-37-30;

департамент финансов – 701-656;

управление физической культуры и спорта – 65-40-01;

управление молодежной политики – 65-40-70;

управление социальной политики – 51-44-77;

«Спецавтохозяйство» (региональный оператор по обращению с ТКО) – 908-070.

В администрациях районов города:

Ленинский район – 51-71-45;

Советский район – 54-12-13;

Октябрьский район – 65-94-93;

Кировский район – 56-40-95.

Кроме того, с 1 апреля в Томске в общественных местах (аптеках, магазинах, транспорте, в жилых домах) началось распространение информационных методичек и плакатов, в которых разъясняются основные вопросы по теме коронавируса. Всего в Томске планируется разместить 12 тысяч буклетов и 8 тысяч плакатов, сообщила пресс-служба мэрии.

Вся актуальная информация по теме коронавируса также размещена на главных страницах официальных порталов администрации Томской области и города Томска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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